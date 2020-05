Covid 19: fermeture de la conciergerie de l'hôpital de la Citadelle à Liège

Depuis le 18 mars, les proches des patients hospitalisés pouvaient y déposer des colis. Parmi ceux-ci, Micheline, qui depuis plusieurs jours apporte des vêtements et des petites douceurs à son mari, qui lui sont alors transmis par le personnel soignant. " Je lui ai à nouveau apporté des gaufres. Il a déjà mangé celles que je lui ai apportées tout récemment" explique-t-elle en riant. " C'est perturbant de ne pas pouvoir le voir, pour lui comme pour nous, sa famille, et cette conciergerie pallie le manque, la frustration. C'est vraiment très positif" ajoute-elle. Initiative sympathique, un photomaton permet aussi de glisser dans le colis une photo au dos de laquelle est laissé un message personnel, un mot de réconfort, d'encouragement...Depuis l'ouverture de la conciergeries, les infirmières Souraya et Gussun ont reçu plus de 2.000 colis et ont vu défiler des centaines de personnes avec lesquelles elles ont noués des liens. "On a été le relais des familles, des proches des patients. On a vu dans leurs yeux qu'on était un peu une sorte de sauveur. De très nombreuses personnes se sont confiées à nous, nous ont fait part de leur expérience, nous ont raconté comment ils vivaient cette situation. Ca leur a fait vraiment du bien de pouvoir nous parler". Mise en place au début de la crise du coronavirus, la conciergerie de l'hôpital de La Citadelle à Liège fermera ses portes fin de cette semaine puisque les visites seront à nouveau autorisées dès ce mardi 2 juin. Souraya et Gussun ne cachent pas une certaine émotion: " C'est maintenant que l'on se rend compte de l'importance du travail que l'on nous a confié. On ne vous cache pas que l'on est très triste". Souraya et Gussun s'apprêtent donc à retrouver le poste qu'elles occupaient avant la crise.

