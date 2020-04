Covid-19: au Conservatoire de Liège, pas de prestation artistique pour les étudiants qui seront évalués sur le travail de l'année

Cette période de crise sanitaire pour le moins inédite est particulièrement hostile à la pratique des arts vivants et à l'apprentissage de ceux-ci.

Comment les examens vont-ils se dérouler dans les écoles supérieures de théâtre et de musique? Au Conservatoire de Liège, tous les étudiants -section théâtre et musique confondue- feront l'objet d'une évaluation sur base du travail effectué pendant l'année.

Des délibérations en juin, sur base d'évaluation continue

Le Conservatoire de Liège a décidé de procéder aux délibérations finales en juin puisque l'incertitude plane sur le moment où les cours pourront reprendre. Nathanaël Harcq, directeur: "Il s'agit aussi de rencontrer la demande légitime des étudiants d'être diplômés le plus vite possible, et nous avons pris la décision pour tous les cours artistiques d'être dans ce qu'on appelle une évaluation continue, c'est-à-dire que les pédagogues remettront une cote qui prendra compte de l'évolution de l'étudiant pendant toute l'année académique depuis septembre. Nous n'allons donc pas procéder à des évaluations de prestations artistiques de manière normale".

Des examens pratiques non obligatoires

Il sera cependant proposé aux étudiants, de manière non obligatoire, de produire une œuvre, via une vidéo, les mettant en scène dans la pratique de leur discipline, théâtrale ou musicale. Nathanaël Harcq: "Cette œuvre sera évaluée, mais ce sera une évaluation formative qui aura comme seul but de continuer à former des étudiants, pas un but de les délibérer".

Du côté des étudiants, faire une évaluation à distance pour des examens artistiques n'était de toute façon pas envisageable. Marc Steffens, étudiant organiste en deuxième master: "A nos yeux d'étudiants, ça semble être tout à fait inégalitaire tant les conditions peuvent être différentes au niveau de la qualité de l'enregistrement, au niveau de l'acoustique... On fonctionne sur une évaluation continue et on soumet régulièrement à nos professeurs des enregistrements, des vidéos, et cela participe à la cote de l'année".

Un sentiment de frustration

Et pour les étudiants, qui préparent leurs projets parfois depuis plusieurs mois, cette situation engendre pas mal de frustration. Marc Steffens: "Quand on est au conservatoire, surtout dans les dernières années, on prépare des projets parfois des mois à l'avance. Et l'aboutissement de ces projets, ce sont des concerts. Ici, tous ces projets et ces préparations tombent à l'eau. C'est l'aboutissement de 5 années d'études, parfois même plus, qu'il faut abandonner et cela engendre évidemment énormément de frustration".

Mais les étudiants diplômés ne seront pas oubliés après juin. La volonté de la direction et des professeurs est en effet de soutenir, de donner une visibilité à ses lauréats lors de l'année académique prochaine en leur permettant de participer à divers événements et projets artistiques.