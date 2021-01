Cours de zumba, formation en coaching: la chanteuse lyrique liégeoise Céline Scheen rebondit face au Covid

La crise sanitaire a mis la vie de très nombreux artistes sur pause. C'est le cas de Céline Scheen. La chanteuse lyrique, originaire de Plombières, avait été nominée en février pour un Grammy Award pour le meilleur album classique vocal. Mais depuis, tout ou presque s'est arrêté. 50 concerts annulés.

L'inquiétude, le dépit, et puis Céline Scheen a rapidement rebondi: "Je me suis toujours regardée bizarrement, j'avais un regard sur moi qui était toujours un peu étrange en me disant "tu es un peu un Rémy Bricka de la vie parce que tu fais mille choses". Et quelque part, c'est un peu ça qui me sauve pour le moment, c'est que je donne des cours de zumba, et j'ai continué à les donner en ligne trois fois par semaine. Donc tous les deux jours, j'enlève tout dans mon salon et je donne mon cours. A côté de ça, je viens de faire une formation de master coach en coaching mental, donc je continue aussi à travailler pour moi là-dedans, à essayer d'avancer. J'enseigne au Conservatoire de Liège pour mes élèves. J'essaye de les accompagner dans leurs doutes. J'essaye d'être là pour eux, de continuer à les faire avancer comme je peux, avec les moyens qui nous sont donnés, ce n'est pas facile. Avec des masques, avec des plexis, sans pianiste, c'est vraiment compliqué. J'accompagne aussi une petite jeune fille qui se présente à The Voice, et tout ça me fait vibrer, me donne une raison d'être, une raison de vivre, en espérant que les jours soient heureux, encore".

Céline Sheen espère également mener à bien l'enregistrement de quatre disques dans les prochains mois.