Cours à distance: à Engis, la Maison des Jeunes ouvre un espace de travail équipé pour les ados

Pour suivre les cours à distance, Adeline vient se brancher à la Maison des Jeunes d'Engis. - © RTBF - Erik Dagonnier

Nous avons rencontré Adeline, 14 ans. Pour suivre les cours à distance, cette élève de 3e secondaire vient se brancher à la Maison des Jeunes d'Engis: "Ma maman est gardienne d'enfants, donc il y a souvent des petits qui pleurent, ou il ne faut pas faire de bruit parce qu'ils vont dormir. C'est donc très dérangeant pour pouvoir se concentrer en cours. Avant de venir ici, je me levais deux minutes avant que le cours commence, je ne m'habillais pas forcément, j'étais toujours dans mon lit avec le cours devant moi. Le cours, je le suivais sur mon téléphone, avec les écouteurs, ce n'est pas vraiment l'idéal. On a un ordinateur, mais comme on est beaucoup dans la famille, il est souvent utilisé par d'autres personnes que moi. J'ai eu plusieurs échecs à mon bulletin parce que j'avais du mal à m'accrocher. C'est plus facile pour se concentrer. On peut aussi avoir de l'aide. On est sûr d'avoir le Wi-Fi et on a une caméra, alors qu'à la maison, on n'en a pas. C'est plus facile".

On est là pour les motiver et pour qu'ils retrouvent un rythme scolaire

"Il y a quand même des jeunes qui sont connectés chez eux par téléphone. Il y en a, c'est sur le coin du lit, ou sur le bord d'une table de la cuisine" explique Marie Chiarelli, coordinatrice à la Maison des Jeunes. "Il faut savoir aussi qu'on a des jeunes qui ne vont plus à l'école. La semaine dernière, nous avons eu un jeune qui est venu avec ses cahiers et qui a demandé simplement une table. On est là aussi pour leur donner un peu de motivation à retrouver un rythme scolaire".