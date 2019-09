Coupures d'électricité à Braives: opération d'élagage menée par RESA

Des coupures de courant à répétition, c'est ce qu'endurent certains habitants de Braives depuis le début de l'année. L'une des raisons est la végétation trop abondante au niveau des câbles électriques. RESA, l'opérateur des réseaux de distribution mène une opération d'élagage.

A près de neuf mètres de hauteur, l'opération élagage a débuté. A bien des endroits sur la commune, des câbles électriques semblent être devenus des lianes. Les arbres sont partout et menacent même une cabine à haute tension. Plus le choix pour RESA, le gestionnaire du réseau doit intervenir. "Ici, on avait un souci à un arbre qui penchait sur la toiture de la cabine et qui risquait d'endommager notre cabine point de vue étanchéité. Mais on a d'autres perturbations avec des arbres qui viennent toucher nos lignes moyenne tension" explique Michel Rigaux, responsable réseaux RESA.

Le problème de ces arbres et de leurs branches, c'est qu'il tombent parfois sur les câbles. Résultat, ils sont en partie responsables de nombreuses coupures d'électricité. Comme les autres habitants de la commune, Antoine Clément, en fait régulièrement les frais. "Déjà avant-hier, j'en ai eu une à quatre heures du matin, 17 depuis janvier, ça commence à faire beaucoup. Ce sont des micro-coupures, des coupures de deux heures, il y en a énormément. Le soir, quand on n'a pas de courant, le chauffage n'a pas eu le temps de fonctionner, c'est problématique" dit-il.

Antoine et les habitants de Braives ont récemment reçu un formulaire d'indemnisation. Leur commune semble particulièrement touchée. Pourtant, il n'y a pas qu'ici que des coupures régulières sont possibles. Michel Rigaux explique: "Le réseau de la Hesbaye, c'est beaucoup de l'aérien et ce réseau-là est plus sujet évidemment aux intempéries. La politique de la société maintenant est de mettre en service de nouveaux câbles souterrains qui sont moins perturbés par les conditions atmosphériques".

Pour voir cela partout, il faudra encore quelques années. En attendant, on vous donne un petit tuyau: si suite à des coupures de courant, vous avez des appareils électriques qui ne fonctionnent plus, vous pouvez introduire un recours auprès du gestionnaire de réseau. Mais il vous faudra prouver le lien de cause à effet, et cela, ce n'est pas gagné.