Coupure totale de ligne entre Liège-Guillemins et Herstal durant les vacances scolaires

Dès le mois d'avril, Infrabel mènera une série de chantiers pour moderniser le réseau ferroviaire. Du côté liégeois, la traversée ferroviaire de la Cité Ardente est compliquée suite à l'état des voies. Certains tronçons sont ralentis à 20km/h. Infrabel souhaite renouveler et moderniser les voies afin d'optimiser le trafic à Liège.

La solution privilégiée avec la SCNB est celle d'une coupure totale de ligne entre Liège-Guillemins et Herstal pendant les vacances scolaires en 2019 et en 2020. Les travaux seront donc effectués du 6 au 22 avril et du 29 juin au 1er septembre. Concernant l'année 2020, les dates sont fixées du 4 au 19 avril et du 4 juillet au 30 août.

Les trains ne circuleront pas dans le centre-ville de Liège (Liège-Carré et Liège-Saint-Lambert). Les voyageurs SNCB pourront emprunter des bus du réseau TEC Liège-Verviers entre les gares de Liège-Guillemins et de Herstal.

La SNCB invite ses voyageurs à consulter son planificateur de voyages sur son site internet www.sncb.be ou via l'app SNCB afin de prendre connaissance des éventuelles adaptations qui les concernent. Les informations sur les différents travaux sont disponibles sur www.infrabel.be.