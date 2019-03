Coups de pouce pour la rénovation du patrimoine en province de Liège

Levez les yeux ! Le patrimoine exceptionnel est souvent devant nous mais on ne le voit pas toujours. C'est le cas pour cette maison en Outremeuse, rue de la Liberté, une façade Art nouveau. Elle vient de recevoir un coup de pouce pour sa restauration, 22.000 euros via le Fonds Richard Forgeur (Fondation Roi Baudouin). La façade est donc typique de l' Art nouveau. Elle comporte plusieurs panneaux de sgraffites, ces fresques typiques dans l'architecture de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. Les sgraffites seront restaurées, la façade sera ravalée.

A terme, la maison sera reprise dans le circuit touristique consacré à l'art Nouveau dans le quartier d'Outremeuse.