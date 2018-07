Coupe du monde: des impacts économiques négatifs pour certains commerçants

Baudouin Galler - © RTBF

Baudouin Galler est patron d'un restaurant: "Ce soir on doit fermer pour la première fois. Depuis 2013, on est complets tous les vendredis, et ce vendredi, on a eu énormément d'annulations, on a donc décidé de fermer au lieu de passer à travers".

Sur le terrain, il semble que le combat soit le même pour Thomas Mordant. Il est chef d'un restaurant de 25 couverts, et il est fort possible qu'il se retrouve tout seul ce soir: "J'ai une petite crainte parce que c'est un vendredi soir, et que le téléphone ne sonne pas, et que nous n'avons pas de réservations. C'est possible qu'on ferme".

Dimitri Loneux est chef de salle chez un glacier. Ici: pas d'alcool, pas de télévision, pas d'écran géant. Résultat: le tea room est désert pendant les matchs, malgré une météo propice à ce commerce: "On voit vraiment que, avant les matchs, les gens commencent à arrêter de venir. Après le match, on sait que le match est fini parce que les gens viennent". Et cela représente une perte financière pour le glacier.

Mais où sont les clients? Pas au restaurant, pas chez le glacier, et certainement pas non plus au cinéma. Pierre Heldenbergh, administrateur-délégué Les Grignoux: "Lundi soir, au moment de Belgique-Japon, on a eu une cinquantaine de personnes dans les salles, et ça, c'est moins que d'habitude. On peut espérer deux à trois fois plus un lundi soir".