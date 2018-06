Coupe du Monde: de nombreux écrans installés aux 4 coins de la Province de Liège

On y est, c'est le coup d'envoi de la coupe du monde de football en Russie. Les Diables Rouges, eux, ne débuteront la compétition que lundi, face au Panama. Pour les supporters qui n'ont pas pu faire le voyage mais qui aiment tout de même voir les choses version XXL, de nombreux écrans ont été installés un peu partout de la Province de Liège.

Notamment dans des "villages coupe du monde", comme au Country hall du Sart Tilman, place du Martyr à Verviers, place de l'hôtel de ville à Spa, ou à Visé où le club de supporter des Diaboulet promet une ambiance d'enfer. "On a fait un espace VIP. On invite aussi des entreprises qui viennent voir un match après le boulot. On a un espace pour enfant et bien sur, on a la fosse populaire où nous serons. Il y aura beaucoup d’ambiance et d’animation avec des Dj’s, des jeux pour enfants, de la barbe à papa, des clowns ou encore un château gonflable. On veut vraiment donner un esprit famille à notre village" se réjouit Julien Sénépart, responsable du village.

Des écrans géants, on en retrouvera également sur le parking du Standard à Sclessin, sur le site des sangs et marines à Rocourt, au stade Legrand à Huy, au tennis club d'Amay, au Source O Rama de Chaudfontaine, à Herve, Poulseur, Modave, Tihange, Faimes, Marchin. Certains de ces sites diffuseront tous les matches sur grand écran, d'autres uniquement les grosses affiches en plus, bien sûr, des rencontres des Diables Rouges.

Ce sont des événements qui attirent du monde et dans le cadre du dispositif anti-attentats, les mesures de sécurité seront renforcées. Celles-ci ont bien sûr un coût, en matériel, en personnel (police et autres). Conséquence : cela refroidit certaines communes. Il y aura, d'ailleurs, moins d'écrans géants que lors de la dernière coupe du monde.

A Liège, et c'était déjà le cas lors du championnat d'Europe il y a 2 ans, le bourgmestre n'a autorisé aucun écran géant sur la voie publique. Celui sur le parking du Standard le sera sur un terrain privé, et c'est une société de gardiennage qui assurera le service d'ordre, aux frais de l'organisateur. Une présence policière discrète sera tout de même assurée, à l'intérieur et à l'extérieur du site.