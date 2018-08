Coup d'envoi du Festival d'Art de Huy

La 21ème édition du Festival d'Art de Huy débute ce vendredi et propose treize concerts, treize formations. Des artistes de chez nous, issus de différentes cultures et des artistes qui, pour certains, viennent d'Afrique, d'Inde mais aussi de pays méditerranéens.

A épingler de manière peut-être plus particulière cette année, le trio Lopez/Petrakis/Chemirani. Emmanuelle Greindl, directrice artistique: "C'est un projet qui vaut vraiment la peine au niveau des sonorités et au niveau des instruments puisqu'Elios Petrakis a plus de 70 instruments dans sa collection, des instruments à cordes essentiellement, des ouds, des guitares, mais aussi la lyre qui est un instrument très complexe, très difficile à accorder en fonction des variations de température, et il a une manière de nous le partager avec beaucoup de complicité de ses trois musiciens qui se connaissent depuis plus de 20 ans".

Avec aussi des sons de Sicile et du Maroc, des voix de Galice. Le Festival d'Art de Huy est un festival unique en son genre en Fédération Wallonie-Bruxelles. Emmanuelle Greindl: "On est un festival avec une qualité d'écoute et une qualité d'accueil particulière. On ne déambule pas. On vient vraiment écouter et partager la musique et la tradition dans une salle. Et la rencontre qui se fait entre les artistes et le public fait la réussite du festival".

Le festival se tiendra du 17 au 21 août. Toutes les infos sur www.festivalarthuy.be