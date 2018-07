Côte belge: sensibilisation pour des plages encore plus propres

Les plages belges sont de plus en plus propres mais elles ne le sont pas encore assez. Plusieurs bourgmestres de communes côtières veulent sensibiliser encore un peu plus les touristes à la propreté du sable. Certaines initiatives rencontrent un réel succès. Mais plusieurs voix estiment qu'il faudrait aller encore plus loin. Et encore plus loin, c'est dans le portefeuille des pollueurs. On évoque des amendes pour ceux qui seraient pris en flagrant délit. Mais ce n'est pas facile à mettre en place.

Sur la plage de Bredene, une famille liégeoise n'est pas venue à la mer les mains vides. Ils sont fumeurs et ne se séparent plus de leur cendrier portable. Des cendres et des mégots qu'ils jettent ensuite dans un autre sachet. "On a notre propre poubelle pour jeter nos crasses quand on vient. Il y a des déchets de nourriture, des boissons. On prend nos responsabilités" explique un touriste.

Nous avons scruté le sable sur différentes plages de la côte. Nous sommes tombés de temps en temps sur des mégots ou des crasses mais c'était plutôt rare. "C'est très propre, c'est une des raisons pour lesquelles on aime bien venir" dit une touriste.

Distribution de cendriers en carton jetables

Une campagne de sensibilisation commence à porter ses fruits. Des cendriers en carton jetables sont distribués dans les offices du tourisme. 75.000 cendriers sont offerts gratuitement pendant tout l'été. En forme de cornet de frites, il se pose facilement dans le sable. Est-ce une bonne ou une mauvaise idée? Nous avons posé la question à un vacancier. "Oui et non parce qu'on va encore trouver des cendriers comme ça parterre. Ceux qui sont vraiment négligents, ils vont jeter ça aussi. Mais c'est une bonne idée pour faire attention".

A Bredene, par exemple, des panneaux à l'entrée de la plage rappellent le temps qu'il faut pour que les déchets se décomposent.

Au Coq, c'est carrément plusieurs poubelles qui accueillent les touristes . Ici aussi il y a distribution de cendriers. "Il y a des présentoirs où on peut prendre des cendriers ou des sacs poubelle pour que les gens fassent attention, pour les sensibiliser aux plages propres" explique Dirk Marteel, porte-parole de la côte belge - Westtoer.



Si les plages sont plus propres qu'auparavant, quelques bourgmestres ne sont pas satisfaits. Celui de Bredene pense par exemple interdire la cigarette sur une portion de plage. D'autres envisagent des amendes en cas d'incivisme, mais avec plusieurs millions de touristes d'un jour, la police est déjà bien occupée. Les idées foisonnent depuis des années, mais chaque bourgmestres reste maître sur son territoire.