Corps d'un Liégeois retrouvé dans un bois à Erezée: trois personnes placées sous mandat d'arrêt

Il y a du neuf dans l’enquête sur un Liégeois de 44 ans retrouvé brûlé et décapité dans un bois à Erezée, en province de Namur. Trois personnes ont été placées sous mandat d’arrêt ce lundi.

Selon le parquet de Liège, une interpellation avait déjà eu lieu il y a une dizaine de jours et deux autres ont été effectuées jeudi dernier, le jour où le corps a été retrouvé. C’est suite à ces interpellations et aux interrogatoires que le corps a pu être localisé et retrouvé par la police.

Les trois individus arrêtés habitent la région liégeoise et sont sous mandat d’arrêt pour assassinat.

La victime était portée disparue depuis fin juin. Elle avait quitté son domicile pour aller vendre une voiture. Mais toujours selon le parquet, il est encore prématuré de dire qu’il s’agit d’un trafic de véhicules. Les devoirs d’enquête sont toujours en cours.