Coronavirus: Willy Demeyer sur le point de créer un hôpital de campagne à Liège

La Province de Liège est l'épicentre de l'épidémie de Covid-19. C'est une réalité. Elle se traduit par la saturation des hôpitaux qui voient affluer les patients Covid et qui tentent de s'organiser.

Hôpitaux saturés: déjà 5 patients transférés hors Province de Liège

Mais hier, la situation était telle que les hôpitaux liégeois ont dû faire appel à la solidarité interrégionale. Il n'y avait plus de lit disponible en soins intensifs et 5 patients du CHU, du CHR, de Verviers et de la clinique André Renard ont dû être transférés vers des hôpitaux hors Province de Liège. Antoine Gruselin, porte-parole du CHR de Liège: "Plusieurs patients ont été transférés vers Tongres et vers Tirlemont. Effectivement, la situation devient vraiment très très compliquée. On vient d'élargir les urgences, on a ajouté des lits. Nous avons la capacité par exemple de transformer un bloc opératoire en huit lits de soins intensifs, une manœuvre qu'on peut faire en 72 heures. Nous ne le faisons pas encore. Pour le moment, nous avons 21 lits aux soins intensifs réservés au Covid, mais hier, ces 21 lits étaient complets".

Au CHC, on a aussi transformé une salle de réveil en salle de soins intensifs. L'urgence est là et il faut des solutions rapides.