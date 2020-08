Coronavirus : Verviers durcit le ton avec des mesures plus ciblées

Dans un communiqué, la bourgmestre de Verviers, Muriel Targnion, durcit le ton et se pose des questions : "Pourquoi une progression si importante à Verviers ?" Selon son analyse des chiffres de l’augmentation des cas de Covid-19, la bourgmestre distingue deux grandes lignes directrices.

Deux lignes directrices : des personnes plus jeunes et des personnes d’origine étrangère

Elle pointe deux catégories de personnes : ces personnes "plus jeunes" d’abord qui sont aujourd’hui touchées par le virus et qui paient aujourd’hui "le prix d’une trop grande confiance en leur invincibilité." La bourgmestre propose de mener de nouvelles actions de sensibilisation du grand public sur le port du masque et le respect des gestes barrières.

►►► À lire aussi : Toutes les infos sur le coronavirus

La seconde ligne directrice, "c’est qu’une partie significative de notre population allochtone alimente de manière importante les chiffres de contaminés. Loin de moi l’idée de stigmatiser telle ou telle communauté issue de l’immigration", précise Muriel Targnion. "Beaucoup d’entre eux, médecins, infirmiers, aides-soignants, commerçants, exploitants d’établissements Horeca se sont battus avec nous pour lutter contre l’épidémie, sa propagation ou simplement pour soutenir notre moral. Malheureusement, force est de constater, toujours à la lecture des chiffres, que certains n’ont pas compris les messages et obligations, notamment celles relatives au strict respect des gestes barrière."

Présidents des mosquées et responsables d’associations comme personnes relais

Pour la bourgmestre, il faut véhiculer des messages plus simples à comprendre. Elle veut "franchir avec succès les barrières de langues et de cultures différentes". La ville va prendre contact avec les présidents des mosquées verviétoises et les responsables d’associations en contact direct avec les communautés étrangères. Elle souhaite leur collaboration pour qu’ils servent de relais.

Une patrouille de police spéciale Covid

Des stewards, des gardiens de la paix et des membres du personnel communal seront présents dans les rues pour rappeler les règles. Et inciter la population à les respecter. Une patrouille de police spéciale Covid sera chargée de faire respecter les règles par "tous les moyens légaux, y compris les procès-verbaux". Et les contrôles vont s’intensifier "dans toute une série d’endroits comme les clubs, salles de sport et lieux de culte." Le port du masque est devenu obligatoire presque partout et les événements festifs et manifestations, publics ou privés, deviennent pour la plupart interdits. La bourgmestre adaptera au besoin les mesures chaque fin de semaine.