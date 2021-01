Coronavirus: une troisième école fermée à Ans

A Ans, trois écoles communales sont actuellement fermées dans le cadre des mesures sanitaires liées au coronavirus. Une évaluation de la situation aura lieu ce jeudi.

L'école du Tilleul et l'école communale de Loncin sont fermées depuis la semaine dernière tandis que l'école Fernand Meukens est fermée depuis 2 jours. L'école Fernand Meukens, où des cas positifs ont été détectés.

Cette école de 124 élèves avait été fermée à titre préventif car plusieurs enfants présentaient des symptômes grippaux. Un testing massif a alors été réalisé. Et les résultats sont tombés: il y a bel et bien des cas positifs au coronavirus, visiblement à sa variante britannique. Il y a par ailleurs entre 13 et 17% de faux négatifs parmi la population scolaire.

Quatre élèves positifs sur 124

Une évaluation de la situation aura lieu aujourd'hui même. Nathalie Dubois, Echevine de l'Enseignement à Ans: "La procédure est la suivante: une réunion de concertation avec les autorités sanitaires aura lieu ce jeudi afin de définir les stratégies et de se prononcer sur la réouverture ou non, partielle ou complète des écoles. Un testing a eu lieu pour l'école du Tilleul, je n'ai pas encore connaissance des résultats. Un testing a lieu pour l'école de Loncin, et pour l'école Meukens, un testing a eu lieu mardi, et là, au niveau des résultats, nous avons quatre enfants positifs, un adulte positif, et un cinquième cas doit encore être confirmé au niveau des enfants".

Les familles ont bien sûr été informées. Un deuxième test aura lieu dans une semaine. L'objectif est de permettre une réouverture rapide de ces écoles.