Coronavirus : une deuxième école fermée à Ans, 43 personnes testées positives dans la première

A Ans, l’école primaire du Tilleul à Loncin a fermé ses portes mercredi à la suite de nombreux cas de Covid. Une enseignante a été hospitalisée momentanément en soins intensifs mais, ce jeudi, elle va déjà beaucoup mieux. Des élèves présentaient aussi des symptômes.

L’ensemble du personnel et les élèves de cette école ont été rapidement testés.

43 résultats positifs

266 personnes ont ainsi été prises en charge pour effectuer ces tests. Les résultats sont tombés tout au long de la journée et de la soirée. Au total : 3 adultes et 40 enfants se sont révélés positifs. Des résultats qui sont maintenant examinés de façon plus approfondie afin de déterminer de quel variant du virus ces patients sont atteints. Variant britannique ou autre ? La réponse devrait tomber ce week-end ou début de la semaine prochaine.

"Ce qui est inquiétant, c’est qu’au départ on avait des enfants d’une même classe qui étaient contaminés mais ici, avec ces résultats qu’on a eu mercredi en fin de soirée, on a appris que ce sont maintenant des enfants de 12 classes différentes", explique le bourgmestre Grégory Philippin.

L’école voisine fermée elle aussi

L’école du Tilleul n’accueille que les enfants du primaire mais un quart de ses élèves ont des frères et sœurs dans l’école communale voisine qui organise, elle, les maternelles, la première et la deuxième primaire : "on a donc décidé de fermer l’école communale de Loncin, voisine de quelques mètres, également dès ce jeudi matin", ajoute le bourgmestre.

Les enfants, uniquement de primaire puisque pour les maternelles c’est déconseillé, et enseignants de cette entité sont également testés depuis ce jeudi matin. Les résultats sont attendus en soirée.