Coronavirus : un vaccibus en tournée dans un Athénée à Verviers pour promouvoir la vaccination des jeunes

Un car de la Province de Liège s’est rendu ce mercredi dans une école de Verviers pour promouvoir la vaccination auprès du jeune public.

Installé sur le parking de l’Athénée Royal Verdi à Verviers, ce bus de vaccination de la Province de Liège accueillait ce mercredi matin des plus jeunes, comme Kenza. Après de longues semaines de réflexion, c’est le grand jour. Entre deux cours, elle s’est fait vacciner. Essentiellement pour une raison : pouvoir sortir avec ses amis.

Ce n'est pas une envie. C'est par obligation je vais dire

"Nous les jeunes, après le confinement, on a envie de s’amuser et de vivre un peu notre jeunesse. On n’a donc pas le choix. Ce n’est pas une envie. C’est par obligation je vais dire", éclaircit l’adolescente.