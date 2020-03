Coronavirus : un "labo drive" au CHR de la Citadelle

La multiplication des cas de personnes infectées au covid 19 pousse les autorités à prendre des mesures de précaution pour éviter la propagation du virus.

Ainsi, à Spa, la bourgmestre, Sophie Delettre, a pris un arrêté interdisant toute manifestation publique au centre culturel. La finale du tournoi d’éloquence qui devait être diffusée sur la télévision locale VEDIA en a fait les frais.

A Huy, la ville a supprimé 3 événements destinés plus particulièrement aux aînés, un public plus à risque. Il s’agit d’une conférence, d’un goûter dansant et d’une rencontre intergénérationnelle.

C’est aussi ce public des personnes plus âgées qui est visé par les mesures prises par la ville de Liège. "Les activités des clubs de pensionnés, des maisons intergénérationnelles et des clubs papote sont suspendues. Le personnel chargé d’animer ces lieux restera cependant en contact par téléphone avec ces personnes. On a également demandé au théâtre communal du Trianon d’annuler les représentations", explique le Bourgmestre Willy Demeyer.

La ville de Liège a aussi supprimé les soirées estudiantines prévues cette semaine dans la salle de guindaille de Droixhe. Le bourgmestre demande aussi aux organisateurs privés d’événements de réfléchir à l’opportunité ou non de maintenir leurs manifestations.



Dépistage en voiture

En première ligne pour les dépistages, les médecins généralistes ne disposent pourtant pas du matériel nécessaire.

Ils renvoient donc les cas les plus suspects : fièvre, retour d’une zone à risque vers les hôpitaux.

A côté des urgences classiques et des patients qui se présentent spontanément, le CHR de la Citadelle innove pour prendre en charge ces dépistages de plus en plus nombreux. Dès ce mardi, place au Labo Drive. Un drive-in du dépistage en quelque sorte ;

"Le principe c’est que la personne envoyée par son médecin traitant arrive en voiture. Elle ne sort pas de son véhicule. Une fois la vitre de l’auto abaissée, l’infirmière fait le prélèvement de sorte qu’il n’y a pas de contact entre des gens potentiellement infectés et des personnes qui ne le seraient pas du tout. Le prélèvement est ensuite envoyé au laboratoire puis à l’un des laboratoires de référence, la KUL ou le CHU. La personne, elle, rentre chez elle et attend ses résultats", explique Jean-Louis Pepin, le directeur médical du CHR.

Le dispositif sera effectif au niveau du parking -2 dès mardi. Attention, pas question de s’y présenter spontanément : "il faut une prescription de dépistage délivrée par un généraliste car le système est surtout destiné à soulager ces médecins qui ne disposent pas du matériel nécessaire et en suffisance pour effectuer tous ces tests".