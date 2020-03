Coronavirus : un agent communal infecté à Soumagne

Un agent technique communal a été infecté par le coronavirus annonce le bourgmestre de Soumagne : "Ce jeudi 5 mars 2020, nous avons été informés que l’un de nos agents était positif au coronavirus. L’information nous a été communiquée par son médecin traitant à la suite d’examens réalisés auprès de la KU Leuven. Il s’agit d’un agent du service des travaux qui a séjourné en Italie durant la semaine de Carnaval. Avant sa reprise du travail, il nous avait informé de son retour d’Italie et puisqu’il ne présentait aucun symptôme, il a repris ses fonctions ce lundi 2 mars, conformément aux recommandations du SPF Santé publique.

Le 3 mars en matinée, le travailleur, après avoir appris que son épouse était malade, est rentré chez lui et a immédiatement pris contact avec son médecin traitant. Tous les 2 ont passé les tests pour le coronavirus et nous avons été informés de jeudi 5 mars en matinée que notre agent avait été déclaré positif. Cette annonce fait suite aux résultats des tests pratiqués par la KU Leuven, dont le délai normal d’analyse est de 48 heures."

L'agent est confiné à la maison. Quatre collègues directs le sont aussi jusqu'au 16 mars, par mesure de précaution. Ces quatre collègues ne présentent aucun symptôme. La commune annonce avoir renforcé ses mesures d'hygiène : "se saluer sans contact, bien se laver régulièrement les mains, éviter les points de contacts, laisser les portes des bureaux ouvertes afin d’éviter la propagation via les poignées, nettoyage spécifique du bureau, véhicule et matériel utilisé par notre agent ainsi que des lieux de fréquentation". L'administration communale, elle, reste ouverte, mais les citoyens sont invités à n'y venir que si leur demande est urgente. Un collège spécial se tient ce jeudi soir et décidera s'il faut annuler certaines des manifestations prévues ces prochains jours dans la commune.