Coronavirus, témoignage d'un cafetier : "l'heure de fermeture directement proportionnelle au respect des règles de sécurité"

Que faut-il attendre du CNS concernant les nouvelles mesures pour lutter contre la propagation du coronavirus ?

Du côté de l’Horeca, on parle d’une fermeture anticipée des cafés. Actuellement, ils peuvent ouvrir jusque 1H. Ils pourraient devoir fermer nettement plus tôt.

Pour certains cafés comme le Brazil, en Roture à Liège, ce serait un nouveau coup dur. Dans ce bar à cocktails, la majorité du chiffre d’affaires se faisait auparavant dans les dernières heures jusque 3H le matin.

Ceci dit, le patron Sébastien Mons relativise. La pandémie est toujours là, il faut y aller doucement, dit-il, et tout faire pour éviter de fermer totalement : "ce serait catastrophique pour tout le secteur". Il reconnaît aussi que si en début de soirée, les distances et les gestes barrière sont respectés, ça évolue au fil de la soirée et des consommations : "l’heure de fermeture est directement proportionnelle au respect des règles de sécurité", déclare-t-il.