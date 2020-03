Coronavirus : rentrée des classes sereine au D.I.C. Collège de Liège

C’était un lundi de rentrée des classes, notamment au D.I.C. Collège (Dames de l’Instruction chrétienne) à Liège. En attendant de nouvelles directives des autorités, le retour sur les bancs de l’école s’est passé dans le calme ce matin, avec un rappel des règles d’hygiène.

Un rappel des règles d’hygiène à respecter, c’est ainsi qu’a débuté la journée. Mais du côté des élèves, pas d’inquiétude particulière : "D’office, j’ai des amis qui reviennent d’Italie mais je me dis qu’on ne peut pas les empêcher de revenir à l’école", explique Marine. "Je suis parti skier dans les Alpes mais je me dis qu’il n’y a pas eu de contamination là où j’étais donc pour moi, il n’y a pas de risque", affirme quant à lui Antoine. "Mes parents ne m’ont pas donné de règles en disant de garder de la distance avec certaines personnes", précise Perrine quand on lui demande son attitude vis-à-vis d’autres élèves revenant de zones touchées par la maladie.

Vincent Lambert, le directeur du Collège, a lui aussi abordé cette rentrée de manière sereine mais attentive : "Sereine parce que pour le moment nous pensons qu’il n’y a pas lieu de céder à la panique. Pour le reste, on sera attentif à toutes les recommandations, que nous appliquerons bien entendu, pour ne mettre personne en défaut", détaille-t-il.

►►► À lire aussi : Notre dossier sur le coronavirus

Tout a aussi été anticipé au cas où un cas se déclarerait dans l’école : "Dans ce cas, on a décidé de placer la personne suspectée à l’infirmerie et de l’évacuer le plus rapidement possible, en fonction des consignes qu’on recevrait des médecins", confie Cédric Lejaxhe, conseiller en prévention.

Dans cette école, plusieurs voyages sont prévus dans les semaines à venir, dont un à Rome, mais pas d’annulation pour l’instant : "Pour le moment, on considère qu’on y va mais évidemment on se tient au courant des informations et des évolutions mais a priori, nous sommes partants", affirme Maud Clerfays, professeur et organisatrice de ce voyage.

Du gel désinfectant va aussi être placé à divers endroits dans l’école.