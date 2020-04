Coronavirus : pour passer à 10.000 tests par jour, l'Uliège va fabriquer elle-même les réactifs

L’université de Liège annonce être capable de fabriquer elle-même les réactifs qui manquent pour accélérer les procédures de tests. Elle va les fournir aux grandes entreprises pharmaceutiques du pays, qui doivent mettre leurs moyens à disposition pour réaliser ces tests. Il s’agirait de pouvoir tester plus de 10.000 personnes par jour.

Des réactifs pour automatiser les tests

"On avait des robots dans les laboratoires" explique Fabrice Bureau, le vice-recteur à la recherche de l’Université de Liège, "mais ces robots, on n’arrivait plus à les faire fonctionner parce que les réactifs manquaient. Alors ce qu’on a fait à l’Université de Liège, c’est qu’on a produit nous-mêmes cinq réactifs qui permettront l’automatisation des tests."

Un test se fait en trois étapes. Il faut d’abord inactiver le virus. C’est la partie la plus dangereuse. Ensuite, on extrait l’ARN du virus. Enfin, on convertit l’ARN en ADN et on l’amplifie. C’est la deuxième étape que les chercheurs liégeois vont permettre d’accélérer. Ils sont arrivés à fabriquer les cinq réactifs nécessaires pour automatiser cette extraction.

L’industrie pharmaceutique réalisera les tests

"Les chimistes de l’Université sont venus nous aider pour fabriquer ces réactifs, en particulier celui qui est composé de micro-billes magnétiques recouvertes de silice. La silice est capable de capter le matériel génétique du virus."

Fabrice Bureau précise qu’il ne travaille pas seul : "les autres partenaires, ce sont les grandes entreprises pharmaceutiques comme GSK, UCB et Janssens Pharmaceutica, qui vont mettre à disposition leurs infrastructures pour faire dix mille dépistages par jour, voire vingt mille, en utilisant les réactifs qu’on a mis au point ici et que nous allons fabriquer pour eux."