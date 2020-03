Coronavirus : pas de cas positif dans les hôpitaux de Liège

Les hôpitaux de Liège ne connaissent pas encore de cas positif de coronavirus. Les hôpitaux où sont passés les deux patients wallons testés positifs ont été prévenus et ce n’est pas le cas des hôpitaux liégeois. Ceux-ci en déduisent donc que leurs cas suspects sont négatifs. Il y avait sept cas suspects au CHU de Liège, 11 au CHR de la Citadelle dont un seul a nécessité une hospitalisation (pour immunodéficience), et 1 au Centre hospitalier chrétien, mais ce dernier cas s’était rapidement révélé négatif. Les nouveaux cas positifs, cinq pour la Belgique, sont des cas de transmission directe de la maladie. Le cas eupenois est lui un sixième cas, et premier de transmission indirecte.

Au CHU de Liège, une séparation a été mise en place au niveau des urgences entre les patients suspectés d’être atteint par le coronavirus et les autres, de sorte que ces deux catégories de personnes ne se croisent pas.