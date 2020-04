Coronavirus : panne sèche pour les loueurs de cabines de toilettes

Des cabines qu'on retrouve habituellement sur les festivals et autres grands événements festifs, désormais annulés jusqu'à fin août, mais aussi sur les chantiers de construction dont la plupart sont restés à l'arrêt pendant un mois.

Sur le mois dernier, on a travaillé 20%

"Tous les grands festivals de l'été sont annulés. On ne les fera pas donc c'est assez compliqué pour nous. Le souci ne s'arrête pas là. Les petits événements comme les communions, les mariages, les brocantes sont aussi annulées. Ces événements nous permettent de travailler toute l'année et clairement ce sont les plus rentables pour nous. On est assez dubitatif parce que les gens sont frileux et ils n'osent pas commander. Sur le mois dernier, on a travaillé 20 %", explique Michaël Sluse est directeur général de WC Loc et de Cathy cabines Bio, entreprises qui proposent à la location plus de 2500 toilettes au départ de leurs entrepôts d'Amay, Thimister et Beloeil.