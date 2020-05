Coronavirus: locations de camionnettes en hausse pour livrer les colis à domicile

Un facteur qui livre chez vous dans une camionnette siglée Luxauto ou Europcar! Voilà qui étonne. Mais qui s'explique. Bpost dispose d'environ 9500 camionnettes. Mais durant cette période, elle en utilise environ 800 en location pour livrer ses colis. C'est nécessaire. Depuis la crise sanitaire, les achats en ligne ont explosé.

Pour la livraison de colis

Chez les loueurs de voitures, la demande en camionnettes est forte pour la livraison de colis. Michael sacré, responsable des véhicules utilitaires chez Europcar: "Plusieurs sociétés de livraison sont en demande de camionnettes supplémentaires, comme la Poste, FedEx, etc. qui tapent à la porte chez nous".

Bpost: "On est à plus de 450 000 colis par jour"

Chez bpost par exemple, ce sont plusieurs centaines de milliers de colis qui doivent être livrés chaque jour. Delphine Van Bladel, porte-parole: "On délivre aujourd'hui parfois plus du double du nombre de colis que l'on ferait un jour normal en cette période. On est à plus de 450 000 colis par jour. C'est vrai qu'on est dans une situation exceptionnelle qui nous pousse à louer certains véhicules comme des camionnettes pour pouvoir transporter tous ces colis".

Le manque de véhicules est aussi lié à cette période d'épidémie. "Nous sommes dans une situation particulière" explique Delphine Van Bladel. "Les véhicules neufs ne sont plus livrés et les garages aujourd'hui sont fermés. Nous ne pouvons donc pas faire réparer certains de nos véhicules qui auraient besoin de réparations".

Les supermarchés et les entreprises locales manquent aussi de camionnettes

Mais la demande en camionnettes ne concerne pas seulement les sociétés de livraison de colis: "Il y a les supermarchés, mais aussi les grandes sociétés de matériel sportif ou encore les magasins de meubles qui n'arrivent plus à livrer leurs colis par bpost qui a beaucoup trop de travail et n'arrive plus à suivre. Ce sont aussi des petites entreprises locales, des friteries, des chocolatiers... qui livrent à domicile parce qu'il y a des gens qui ne veulent plus sortir de chez eux".

On le voit, la demande est grande, au point que ce loueur commence à manquer de camionnettes.