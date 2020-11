Coronavirus : Liege Airport se prépare à acheminer des quantités importantes de vaccins

L’acheminement des futurs vaccins contre le coronavirus s’annonce comme une opération d’une envergure exceptionnelle. Divers aéroports se positionnent dans cette perspective, dont celui de Liège.

Il est encore un peu tôt pour savoir comment s’organisera l’acheminement des futurs vaccins. Mais pour le secteur logistique, il est important d’anticiper.

Liege Airport traite déjà de grandes quantités de produits pharmaceutiques et il se prépare comme l’explique Christian Delcourt, son porte-parole : "L’aéroport de Liège se prépare à acheminer des quantités importantes de vaccins pour l’Europe, voire pour le monde, en fonction des différentes demandes. On a désigné une personne en charge de l’ensemble de la chaîne logistique et d’aller contacter tous nos opérateurs pour voir ce qu’ils peuvent proposer comme services. Il y a une série de contacts qui sont en cours avec les différents opérateurs, les firmes pharmaceutiques et les pouvoirs publics On essaye de voir ce qu’il y a dans les cahiers des charges pour y répondre au mieux. On nous annonce des vaccins pour le début de l’année 2021 donc il faut qu’on attende d’y voir un peu plus clair.".

Le porte-parole de Liege Airport relève : "On a pas mal d’atouts puisque, en tant qu’aéroport cargo, on a déjà une tradition de transporter des produits pharmaceutiques. On a aussi des zones réfrigérées pour accueillir ces vaccins. On est capable aussi d’en construire très rapidement.".

L’aéroport de Liège n’est forcément pas le seul en lice. "Il y a beaucoup d’aéroports et toute la chaîne logistique qui se préparent à ces transports assez exceptionnels. Mais ce n’est pas une compétition, c’est plutôt une complémentarité entre les différents maillons de la chaîne logistique.", explique Christian Delcourt.