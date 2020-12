Coronavirus: les petites galeries d'art peuvent également rouvrir

Depuis mardi, les musées et expositions temporaires peuvent à nouveau accueillir du public. C'est le cas aussi des petites galeries d'art, comme celle que Dany Liehrmann tient déjà depuis 32 ans à Liège.

Sa dernière expo-vente a été stoppée net par le reconfinement, et depuis, l'activité était au point mort. Il faut dire qu'en pleine crise sanitaire, acheter une œuvre est souvent considéré comme non-essentiel.

Un secteur considéré comme "non-essentiel"

C'est d'ailleurs avec cette "étiquette" que Dany Liehrmann rouvre les portes de sa galerie d'art: "Malheureusement, je ne suis pas une institution, c'est une galerie privée, donc je me considère comme un magasin non-essentiel. Je vais donc recommencer l'exposition qui avait commencé fin octobre et qui n'avait pu être vue que deux jours" explique Dany Liehrmann. "Comme j'ai un espace d'à peu près 100 mètres carrés, je peux avoir plus ou moins 8 ou 9 personnes en même temps, mais je suis convaincue que je n'aurai pas une file d'attente dehors, ça c'est certain, je n'ai jamais eu ça".

Impossible de vendre une œuvre d'art par internet

Dany Liehrmann expose et vend également. Mais en période de confinement, c'est juste impossible de vendre une œuvre d'art, même par internet: "Est-ce qu'on sait acheter une œuvre d'art sur une photo ou sur un écran? Non, ce n'est pas vrai, je n'y crois pas du tout. On a mis évidemment sur les réseaux des photos, on a entretenu tout ça, mais je n'ai eu aucun appel, aucune demande de visite privée ou quoi que ce soit".

D'autres petites galeries d'art ont été prises de court par ce déconfinement ou ont eu du mal à convaincre les artistes de participer à une expo sans vernissage grand public. Ce qui explique que certaines d'entre elles sont toujours fermées.