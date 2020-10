Coronavirus: les parcs animaliers restent ouverts en région liégeoise

Actuellement, et si la situation ne change pas, deux parcs animaliers seront toujours ouverts dans notre Province: le Monde Sauvage à Aywaille et Forestia à Theux. Les visites restent possibles, moyennant quelques précautions. Seuls les points horeca sont fermés. Nous nous sommes rendus dans les deux parcs animaliers, où les gestionnaires sont prêts pour les vacances.

Les loups à Forestia. - © RTBF - Philippe Collette

Tant Forestia que le Monde Sauvage espèrent bien rester ouverts durant les congés de Toussaint vu les pertes précédentes liées à la crise. Noémi Hennen, chargée de communication à Forestia: "Ce ne sont pas les plus grosses vacances de l'année, mais ça marche bien. Et cette année, on les attendait encore plus impatiemment que d'habitude puisqu'on a quand même perdu les vacances de Pâques".

Même si le bar-restaurant est fermé, le parc reste un joli but de promenade, notamment pour saluer Eila, une femelle élan venue récemment d’un parc suisse. Mais ce sera uniquement dans sa bulle: "Les groupes ne sont plus autorisés à l'heure actuelle. On privilégie forcément les visites en bulles. Vous pouvez donc venir en famille, en petit groupe, avec votre bulle. On fonctionne comme d'habitude, mais on demande qu'il n'y ait pas d'attroupements".