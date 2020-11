Coronavirus: les offices du tourisme doivent aussi fermer

C'est désormais une activité non-essentielle: les offices du tourisme sont fermés. Ce n'était pas clair pour tout le monde. Maintenant, ça l'est. Et c'est sans doute plus cohérent, surtout après le weekend où on a vu plusieurs sites touristiques bondés de monde.

A Spa, où une partie du personnel de l'Office du Tourisme est ou a été malade du covid, on est soulagé. Isabelle Grégoire, directrice: "Je ne vous cache pas qu'on attendait vraiment d'avoir un geste fort parce qu'on a vu les problèmes qu'ont pu poser les rassemblements des visiteurs dans nos régions. Ça ne va pas régler le problème d'un coup, mais en tout cas, le fait que nous ne soyons plus là pour susciter l'envie de déplacement, ça me semble important. C'est aussi une erreur qu'on a faite, une erreur de communication de la part des offices et maisons du tourisme, où on met toujours en avant ce qu'on considère comme le plus bel endroit à visiter. Et la conséquence c'est que, aujourd'hui, on se retrouve avec des sites comme le domaine de Berinzenne, les Hautes Fagnes, le Ninglinspo qui sont pris d'assaut. Marcher à la queue leu leu dans les circonstances actuelles, ce n'est pas ça que les gens recherchaient en venant dans notre région. Il y a énormément d'autres sites de balades. On est vraiment en train de travailler sur ce type de communication. On a sorti une édition qu'on appelle "Nos plus belles balades". On a essayé de renforcer l'aspect diffus du tourisme".

Des brochures sont disponibles à certains endroits en extérieur. Des informations sont toujours disponibles également par téléphone ou via les sites internets des offices du tourisme.