Coronavirus: les musées liégeois peuvent rouvrir dès ce mardi

Bonne nouvelle pour les musées: ils pourront rouvrir leurs portes à partir de ce mardi, en respectant évidemment le protocole sanitaire de leur secteur. La décision a plutôt surpris dans le milieu culturel qui se réjouit de cette décision du comité de concertation.

Ce n'est pas aussi simple que d'habitude, mais il faudra s'habituer

Avec 100 000 visiteurs par an l'an dernier, le musée de l'aquarium est un des plus fréquentés à Liège. Christian Michel, son conservateur, est agréablement surpris de pouvoir rouvrir: "Nous sommes agréablement surpris. La plupart des musées l'espéraient et l'attendaient. Notre état d'esprit est de dire youpie, ça recommence. Ce n'est pas aussi simple que d'habitude, mais il faudra s'habituer à vivre dans une nouvelle époque. Ici, nous avons repris contact avec le personnel qui, pour la plupart, était en chômage temporaire ou en télétravail. Il va falloir jeter un coup d’œil pour voir si tout est en état dans les salles, nettoyer, remettre à neuf, etc. Prévoir également les équipements sanitaires pour le public. Les visiteurs qui se présentent sans réservation sont à leur aise dans une zone où ils ne sont pas compactés les uns sur les autres et peuvent prendre place dans la grille de visites lorsqu'elle est disponible. Il faut faire en sorte que tout se passe au mieux pour la sécurité de nos visiteurs et de notre personnel".