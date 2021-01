Coronavirus: les loueurs de ski réclament la réouverture des pistes et des locations

Selon eux, cela permettrait d'éviter le chaos que l'on a constaté il y a quelques jours dans les Hautes Fagnes. Sébastien Wuidart, responsable du ski club de Spa, un des signataires de cette lettre ouverte: "Il faut savoir qu'on est une quarantaine, voire une cinquantaine de loueurs de ski, et cela permettrait vraiment d'éviter, comme ça s'est vu sur le site de la Baraque Michel et au niveau des pistes sur les hauteurs de Spa, d'avoir une concentration trop importante de monde".

Réunis au sein d'une nouvelle fédération, une douzaine d'entre eux viennent d'envoyer une lettre ouverte au monde politique local, régional et fédéral. Ils font part de leur désespoir et réclament la réouverture des pistes et des locations de ski, des infrastructures actuellement fermées en raison de la crise sanitaire.

Les pistes envahies par les lugeurs ce weekend malgré la fermeture du ski. - © Tous droits réservés

"On pourrait envisager de mettre en place des systèmes de drive-in pour les skis, de n'employer qu'une seule fois par journée la même paire de skis, ainsi que d'éventuellement aller vers un système de réservation qui permettrait aussi de structurer et d'organiser la location des skis préalablement à l'arrivée des gens sur le site" poursuit Sébastien Wuidart. "Avec, au moment de la location, le port du masque obligatoire, le gel et le respect des distances via un balisage performant. Notre lettre se destine clairement à Monsieur Di Rupo, Monsieur Jeholet, tout comme à certains autres députés plus locaux qui pourraient probablement appuyer notre lettre".

Actuellement, aucun politique n'a encore réagi à cette lettre ouverte.