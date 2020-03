Coronavirus : les différentes mesures prises en province de Liège

Les différentes institutions actives en province de Liège prennent les unes après les autres diverses décisions suite aux mesures coronavirus décidées par le Conseil national de sécurité.

Le CHR de La Citadelle, interdit désormais les visites aux patients, à l’exception de la maternité, de la pédiatrie et de la néonatalogie où une personne par jour est autorisée. Les colloques, symposiums et réunions médicales sont postposés. Différentes activités médicales sont suspendues : la revalidation respiratoire, la revalidation cardiaque, la polysomnographie adulte et pédiatrique, le Centre de Référence des Maladies Neuromusculaires, le Centre Interuniversitaire de Référence pour Infirmité Motrice Cérébrale, le centre de procréation médicalement assistée, le centre de la ménopause ainsi que les activités bien-être de la " Petite maison ". Les hôpitaux de jour restent ouverts à l’exception de l’hôpital de jour gériatrique.

Chez Intradel, des adaptations sont aussi prévues : les horaires des tournées de collectes sont susceptibles d’être quelque peu modifiées. Il est donc conseillé de sortir les conteneurs en soirée la veille du jour de collecte et de ne pas s’étonner d’une collecte plus tardive. Dans les recyparcs, il est conseillé de ne s’y rendre qu’en cas d’extrême nécessité.

Les cinémas et les différents espaces des Grignoux sont dès à présent fermés. Les places déjà achetées pour un film ou un concert peuvent se faire rembourser en écrivant à l’adresse remboursement@grignoux.be. Les festivals ImagéSanté, Offscreen et Nourrir Liège sont annulés ou reportés.

A l’Opéra royal de Wallonie, toutes les représentations de La Sonnambula (les 13, 15, 17, 19 et 21 mars) sont également annulées, ainsi que les autres activités prévues jusqu’au 5 avril. Le service billetterie prendra contact avec les spectateurs concernés dans les prochains jours, afin de convenir des modalités de remboursement.

A Liège toujours, L’exposition " Toutankhamon – A la découverte du pharaon oublié " qui se tient actuellement à la Gare de Liège-Guillemins sera fermée jusqu’au 3 avril inclus. Les groupes et les personnes qui ont déjà réservé ou acheté un billet d’entrée en ligne pourront reporter leur visite après le 3 avril et ce à leur meilleure convenance. Pour ce faire, il faut prendre contact à l’adresse coronavirus@europaexpo.be

Au Circuit de Francorchamps, tous les événements sont annulés jusqu’au 3 avril. Les activités en piste étaient censées reprendre à un rythme quotidien à partir du 16 mars.

Dans les mouvements de jeunesse, un même mot d’ordre a été donné par les différentes fédérations de scouts, guides et patros : la suspension de toutes les activités.

Initiative originale, l’assemblée générale de l’asbl Touche pas à mes certificats verts, prévue le 22 mars et à laquelle 2741 personnes étaient déjà inscrites, est annulée. Par contre, lors de celle-ci devait se dérouler un débat relatif à l’entrée en vigueur du tarif prosumer. Ce débat est maintenu mais à huis clos. Il sera filmé et retransmis en direct, à 14 heures, via Facebook et le site internet de l’asbl.

Par contre, les collectes de sang continuent, dans les villages et les centres Croix-Rouge. Seules les collectes en entreprise ou en associations sont susceptibles d’être annulées.

Au Forem, tous les centres de formation seront inaccessibles aux demandeurs d’emploi jusqu’au 3 avril. Des rendez-vous peuvent toutefois être organisés. Les demandeurs d’emploi convoqués pour un accompagnement ou un contrôle verront leur rendez-vous reporté. Les formations données en présentiel sont aussi suspendues. Les autres formations se donneront via les canaux à distance.

A Seraing, la cité administrative reste opérationnelle mais est fermée à la population. Son accès se fera uniquement sur rendez-vous. Les mairies de quartier sont également fermées. Le proxibus maintient toutefois ses activités mais uniquement pour les déplacements indispensables. L’abri de jour sera fermé mais organisera des plats à emporter. L’abri de nuit restera quant à lui ouvert. L’administration du CPAS sera fermée mais des guichets répartis à divers endroits du territoire communal seront ouverts sur rendez-vous. Le service du R.A.S. (Réaction Action Solution urgence sociale) sera renforcé et disposera de moyens techniques supplémentaires pour assurer ses objectifs. Les marchés sont aussi annulés. Enfin, la Ville de Seraing précise aussi que " la rue de Marnix sera fermée dès ce lundi 16 mars et ce, afin d’assurer la protection des travailleurs et travailleuses ".

A Esneux, les réunions non-urgentes de l’administration communale sont reportées à une date ultérieure. Les citoyens sont invités à ne pas se présenter dans les locaux, sauf cas de nécessité, et à plutôt retirer les documents administratifs en ligne. Le numéro de contact de l’administration communale sera durant cette période le 04/380 93 20. Les halls sportifs, le bâtiment de l’escale et les bibliothèques sont fermés au public. Le carnaval de Tilff est annulé et le Collège communal remboursera les sommes déjà versées à la commune pour des activités ayant lieu dans des locaux communaux soumis à location et qui ont été annulées.

A Flémalle, les services publics locaux sont maintenus sous le régime minimum : le télétravail devient la règle, un agent de permanence est maintenu dans chaque département, les visites se font sur rendez-vous uniquement, toutes les réunions de travail sont ajournées hormis celles des organes de décision, le service en ligne et par téléphone doit être privilégié toutes les fois que cela s’avère possible et il est demandé à la population de reporter toutes démarches qui ne présentent pas de caractère urgent.

A Huy, il est demandé de limiter au strict minimum les visites aux services administratifs de la Ville et du CPAS, et de privilégier les contacts par voies électronique et téléphonique. Les documents administratifs sont invités à être retirés via l’e-guichet disponible sur le site internet de la Ville. Certains employés communaux seront aussi affectés à des tâches moins habituelles. Les éducateurs et les agents du service de prévention assisteront notamment, par exemple, les bénévoles assurant la distribution de vivres à la Croix-Rouge et dans d’autres associations. Le personnel d’entretien des écoles pourra être réorienté vers d’autres opérations de nettoyage. Enfin, un courrier sera adressé aux aînés pour les inviter à s’inscrire sur une liste de contact, à l’instar de ce qui se pratique dans le " plan canicule ".