Coronavirus: le travail reprend peu à peu dans le secteur des titres-services

Dans le secteur des titres-services, le travail est déjà en train de reprendre petit à petit. Le secteur s'était presque complètement arrêté, mais c'était à l'initiative des entreprises elles-mêmes, alors qu'elles n'y étaient pas obligées.

Aujourd'hui, certaines sociétés relancent progressivement le travail. Exemple dans la région de Verviers, où Gisèle, aide-ménagère, est de retour chez ses clients: "J'ai recommencé à travailler lundi. On a reçu un message disant que celles qui voulaient recommencer pouvaient recommencer à travailler, mais que ce n'était pas une obligation. Ils nous ont envoyé un mail pour dire ce que nous devons faire: ouvrir les fenêtres, aérer, que les clients ne soient pas dans la même pièce que nous. On m'a envoyé des gants, des masques. J'ai des clients qui ont dit oui. Mais j'ai des personnes âgées qui ont peur, donc je n'y vais pas. Moi, je n'aurais déjà même pas arrêté. C'est parce que les clients voulaient qu'on arrête, donc je n'avais pas le choix. Mais personnellement, ça ne m'aurait pas dérangé de continuer. J'ai des collègues qui ne veulent pas recommencer. Et ici, justement, dans la place où je suis, on est deux à venir, mais l'autre dame n'a pas encore recommencé".

De son côté, Federgon, la fédération qui représente le secteur des titres-services, souligne l'importance de préserver la sécurité et la santé des aides-ménagères.