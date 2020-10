Coronavirus: le secteur culturel ferme à nouveau ses portes à Liège

C'est un nouveau coup dur pour la culture: les salles de cinéma, de théâtre et les expositions doivent fermer leurs portes.

La décision est d'application depuis minuit, elle vaut pour toute la Wallonie. Un arrêté ministériel oblige les institutions culturelles à fermer. L'objectif, c'est d'harmoniser un peu les règles entre les différentes régions du pays pour limiter la propagation du coronavirus.

Expo Toutankhamon: vers une fermeture définitive?

Cela concerne, entre autres, des lieux comme l'exposition Toutankhamon à Liège. Et pour la commissaire de cette expo, Marie Kupper, ce nouvel arrêt pourrait être une fermeture définitive: "Nous n'avons touché aucune indemnisation du fonds d'urgence de la culture pour pouvoir pallier cette énorme perte qu'on a eue durant le premier confinement. C'est donc assez difficile à vivre, surtout qu'on a des frais fixes obligatoires comme par exemple les frais de gardiennage de nuit, comme certaines conditions de conservation qui utilisent hyper d'énergie, c'est donc assez compliqué pour nous de pouvoir s'y retrouver".

Quant à une éventuelle troisième réouverture de l'expo si le confinement devait être levé fin novembre: "En interne, on est clairement en discussion là-dessus" explique la commissaire de l'expo. "On ne sait pas si on va rouvrir ou non. On pense sincèrement que les mesures ne seront pas prises jusque fin novembre. On pense qu'on est parti pour un petit peu plus longtemps. On est en train d'évaluer la situation".