Coronavirus: le jeudi des vieilles femmes se fera en tout petit comité à La Calamine

Normalement, aujourd'hui, à Eupen et à La Calamine, c'est le jeudi des vieilles femmes. Une tradition du carnaval rhénan. Mais cette année, il va falloir s'adapter.

A cette heure-ci, d'habitude, à La Calamine, les femmes font déjà la fête ou dégustent des petits déjeuners gastronomiques. Elles sortent déguisées en vieilles dames, prennent symboliquement les clés de la ville. Mais il n'y aura rien de tout cela cette année.

Cette année, c'est un peu triste, mais on essaye que le carnaval reste présent

A La Calamine, les commerces ont quand même adapté leurs vitrines au carnaval. Et ce jeudi, en très petit comité, le carnaval frappera aux portes des maisons de retraite et des écoles. Jacky Aussems, vice-président du comité organisateur du carnaval de La Calamine: "Les ex-princes et les présidents des sociétés vont mettre leur costume traditionnel et vont aller dans les homes et dans les écoles. Ce sera un tout petit groupe, avec un petit sac de friandises qu'ils donneront à la directrice ou au directeur. Il y aura aussi un petit symbole. Normalement, il y a toujours un prince carnaval qui reçoit les clés de la commune. Comme cette année, il n'y a pas de prince à cause du covid, le bourgmestre mettra, un peu en hommage, un masque de carnaval -qui est le symbole du carnaval- pour dire "vous êtes quand même là pour représenter le carnaval calaminois". Cette année, c'est un peu triste, mais on essaye quand même que le carnaval reste toujours présent, que les jeunes apprennent que c'est un morceau de culture de La Calamine".

Une fête en été?

"Pour l'année prochaine, on garde espoir, et on est en train de voir si on ne pourrait pas faire une petite fête au mois de juillet ou au mois d'août. Ce serait un vrai plaisir pour les présidents carnavalesques de faire quelque chose en été. Nous espérons avoir des précisions d'ici quelques semaines, mais c'est très difficile à organiser" conclut Jacky Aussems.