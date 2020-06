Coronavirus: le Grand Prix de Belgique de F1 se tiendra le 30 août à huis clos

Comme l'annonçait la RTBF mi-mai, Le Grand Prix de Belgique de Formule 1 se tiendra le 30 août à huis clos sur le circuit de Spa-Francorchamps, a confirmé mardi Spa Grand-Prix SA, le promoteur de l'épreuve. "La course se tiendra dans le strict respect des consignes sanitaires édictées par le Conseil National de Sécurité et en concertation avec les Gouvernements fédéral et wallon", peut-on lire dans le communiqué.

Le 15 mai dernier, le comité de concertation avait donné son feu vert à l'organisation de l'événement, permettant ainsi au promoteur de négocier avec Liberty Media, chargé de la promotion mondiale de la F1, pour couvrir le manque à gagner que va entraîner l'absence des spectateurs (près de 165.000 tickets avaient été vendus, NDLR).

"Le maintien de cet événement a été rendu possible grâce au travail et à la collaboration du Gouvernement wallon, du Circuit de Spa-Francorchamps, du RACB, de la FIA mais également de la FOM puisque ce Grand Prix sera organisé en dehors du contrat 'Promoteur' en cours et sans contribution financière de la Région wallonne", a expliqué Vanessa Maes, CEO de Spa Grand Prix. "Ce modèle inédit permettra au Circuit de Spa-Francorchamps, outil économique important en Wallonie, d'atténuer quelque peu les effets financiers de cette crise historique. Les conditions négociées permettent également de consolider la place du Grand Prix de Belgique dans le calendrier très prisé du championnat du monde de Formule 1 puisqu'elles incluent une prolongation de notre contrat 'Promoteur' actuel jusqu'en 2022".

"Notre secteur, tourné vers le sport et le divertissement, semble bien futile en cette période", a indiqué Melchior Wathelet, président de Spa Grand Prix. "Mais nous espérons que l'annonce de la reprise du championnat du monde de Formule 1 deviendra un message d'espoir pour nos fans et qu'ils pourront se projeter de manière plus positive dans le futur."

Willy Borsus, ministre wallon de l’Économie, souligne lui que le Grand Prix de Francorchamps est "un fleuron wallon qui contribue à la notoriété de notre Pays et de notre Région dans le monde entier. L'organiser sans public est évidemment une déception pour les spectateurs et un manque à gagner réel pour la Région en termes de retombées économiques", reconnaît le ministre. "Toutefois, les modalités négociées avec la FOM permettent à la Région de limiter les pertes et d'assurer les Grand Prix 2021 et 2022. Je suis satisfait que nous puissions l'organiser, même à huis clos, pour offrir ce spectacle aux nombreux passionnés, malgré un contexte mondial difficile."

Spa Grand-Prix SA invite tous les clients en possession d'un ticket pour cette édition 2020 à consulter son site internet www.spagrandprix.com où ils pourront trouver toutes les modalités de report de leurs tickets vers l'édition 2021 ou de remboursement.

La Formule 1 a officialisé les huit premières manches de la saison, qui débutera le week-end du 3 au 5 juillet en Autriche. L'Autriche accueillera une deuxième course le week-end suivant. Le Grand Prix de Belgique constitue la septième manche.