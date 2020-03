Coronavirus : le festival Nourrir Liège annule tout événement de plus de 100 personnes

Le festival Nourrir Liège, dont la quatrième édition se tient du 19 au 29 mars, annonce jeudi que tous les événements rassemblant plus de 100 personnes sont annulés, en raison de la pandémie du nouveau coronavirus. Cela représente environ 80% des plus de 110 événements programmés, précise à Belga Elisabeth Gruié, une des organisatrices.

"Sont uniquement maintenues (sous réserve d'évolution) les animations de moins de 100 personnes qui garantissent une distance minimale d'un mètre entre les participants", telles que les balades en nature à vocation alimentaire ou des ateliers de cuisine, détaille le communiqué du festival. Les organisateurs lancent également un appel "à tous les acteurs culturels, associatifs et économiques du pays pour annuler sans délai tous les événements qui ne sont pas absolument nécessaires".

Nous préférons prendre des mesures drastiques dès maintenant par précaution

La décision a été prise en suivant le principe de précaution, à la suite de la pandémie du Covid-19 et des mesures prises par les autorités pour ralentir la propagation du virus, qui laissent cependant les organisateurs "dubitatifs", craignant qu'elles soient insuffisantes. "Nous préférons prendre des mesures drastiques dès maintenant par précaution", explique Mme Gruié, de la Ceinture Aliment-Terre liégeoise.

15.000 participants étaient déjà prévus

Le festival Nourrir Liège est axé sur la transition alimentaire et réunit plus de 150 associations pour un total de plus de 110 événements. Plus de 90% des activités affichaient complets et plus de 15.000 participants étaient déjà prévus. "Il est de notre responsabilité de ralentir la progression de l'épidémie. Si celle-ci est trop rapide, nos services de soins intensifs seront saturés et dans l'impossibilité de soigner et sauver les personnes, souvent fragiles ou âgées, qui développeront les formes les plus graves de la maladie", craignent les organisateurs. "Plus que jamais, cette crise révèle nos vulnérabilités et l'absolue nécessité de revoir en profondeur nos interdépendances, notamment en renforçant notre résilience alimentaire", concluent-ils.