Coronavirus: le cri d'alarme des Maisons de Jeunes

C'est un véritable cri d'alarme que lancent les Maisons et Centres de Jeunes de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ils ont fermé leurs portes en raison de la crise sanitaire fin octobre dernier, et selon leurs animateurs, la situation empire de jour en jour chez les jeunes de plus en plus renfermés sur eux-mêmes.

Or, les Maisons et Centres de Jeunes leur fournissaient un lieu de rencontre et de partage, et, pour leurs responsables, la récente autorisation d'organiser des activités extérieures pour les 13-18 ans, n'est en rien la solution. Vincent Damas, coordinateur de la Maison des Jeunes de Hodimont à Verviers, et secrétaire du Collectif des Centres de Jeunes de l'Est de la Province de Liège: "On pousse un coup de gueule parce qu'aujourd'hui, les Maisons de Jeunes, dans cette situation-là en tout cas, ne peuvent pas rester fermées. Les jeunes ont besoin de se retrouver hors de chez eux, c'est fondamental, pour se sentir accompagnés, être écoutés, être soutenus, et les maisons de jeunes apportent effectivement cette possibilité-là".

Il faut aller vite. La situation est désespérée pour les jeunes

Et pour Vincent Damas, la récente décision d'autoriser des activités extérieures pour les 13 à 18 ans n'est pas une bonne mesure: "Je pense qu'aujourd'hui, se retrouver dehors, en extérieur, avec des grands adolescents, sous la pluie, en hiver, je pense que ce n'est pas du tout ce que les jeunes demandent. On a fait la preuve déjà, tout le secteur des centres de jeunes pendant l'été, qu'on pouvait fonctionner avec des petites bulles restreintes, avec le respect des mesures sanitaires, et que ça fonctionnait très bien. Sur tout l'été dans toute la Fédération Wallonie-Bruxelles, il y a eu très très peu de cas de contaminations au niveau des centres de jeunes dans toutes les activités qui étaient organisées. On ne peut plus attendre. Il faut apporter des réponses, et des vraies réponses, et on ne peut pas se contenter de demi-mesures. On s'inquiète très fort de la santé mentale de ces jeunes. Ça doit vraiment se faire au plus vite. La situation est désespérée pour les jeunes".

Le secteur des Maisons de Jeunes regrette aussi l'absence d'échange avec la Ministre Communautaire de la Jeunesse, Valérie Glatigny, et envisage pour se faire entendre une série d'actions sur le terrain dans chaque Province mais aussi à Bruxelles, et ce, pour fin février.