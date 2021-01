Coronavirus : la vaccination commence en Province de Liège

Il est arrivé en Belgique il y a une petite semaine : le fameux vaccin contre le coronavirus. Ce mardi, les premiers Liégeois seront vaccinés.

675 vaccinations, ce mardi

675 personnes doivent bénéficier aujourd’hui, mardi, du vaccin de la société pharmaceutique Pfizer. Des résidents et du personnel de cinq maisons de repos de la Province de Liège seront vaccinés, sur base volontaire. Pour cette première salve de vaccination, c’est le CHC qui est chargé de la logistique.

L’hôpital a réceptionné lundi, 3900 doses du précieux vaccin, conservées dans de la neige carbonique. Une opération sécurisée. " Le transporteur devait attendre le pharmacien titulaire pour desceller la porte du camion ", raconte Anne-Pascale Jegher, pharmacienne en cheffe de la clinique MontLégia (CHC). "A l’heure actuelle les vaccins sont des médicaments très précieux. On ne peut pas se permettre de les égarer, il faut assurer un suivi Tip Top de ces livraisons".

Neige carbonique et congélateur à -80 °C

" Nous avons directement apporté les vaccins vers le congélateur du laboratoire. C’est le seul service de l’hôpital qui dispose d’un congélateur à -80 °C ", poursuit la responsable.

Mais les 675 doses qui doivent être utilisées dès ce mardi, ont subi un traitement un peu différent. " Nous avons commencé à décongeler les premiers vaccins nécessaires pour cette semaine, " explique la pharmacienne. " Ils sont en ce moment dans un frigo de la pharmacie, exclusivement dédicacé à leur décongélation ".

Une société spécialisée dans les transports médicaux, Medista, est ensuite chargée de venir récupérer les doses du vaccin et de les dispatcher dans les différentes maisons de repos.

Un rappel dans 21 jours

Ce sont les médecins coordinateurs des maisons de repos qui devront ensuite vacciner les résidents. Des médecins du travail s’occuperont quant à eux du personnel.

L’objectif est de vacciner le plus rapidement possible l’ensemble des résidents de maisons de repos qui le souhaitent. Chacun des trois grands hôpitaux liégeois s’est donc vu attribuer un certain nombre de maisons de repos. Le CHC ouvre la marche ce mardi, mais le CHU et le CHR doivent suivre de près, dans les jours qui viennent.

Une opération qu’il faudra renouveler intégralement dans trois semaines, puisqu’un rappel du vaccin est programmé 21 jours après la première injection.