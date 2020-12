Coronavirus: la société liégeoise Eurogentec produira le vaccin de la société américaine Inovio

La course au vaccin contre la Covid-19 passera par Liège, et plus précisément par la société Eurogentec. Cette ancienne spin-off de l'Université de Liège, rachetée en 2010 par les Japonais de Kaneka, est le leader mondial de la bio-fabrication d'ADN plasmique. Depuis 15 ans, Eurogentec développe des médicaments et des vaccins à base d'ADN.

La production va commencer

C'est cette expérience qui a amené la société liégeoise à participer aux essais cliniques d'un vaccin anti-covid développé par une société américaine. Cette société, c'est Inovio. Basée en Pennsylvanie, elle est la première à avoir mis au point un vaccin basé sur l'ADN. Autrement dit, on injecte dans l'organisme un code génétique ADN développé en laboratoire pour provoquer une réponse immunitaire. L'avantage de ce vaccin est qu'il se conserve à température ambiante pendant un an.

Eurogentec travaille depuis des mois sur cette souche ADN. L'entreprise du Sart Tilman a décroché le marché pour la fabrication de la substance active. Elle a investi dans un nouveau purificateur pour une production de gros volumes.

80 nouveaux emplois à la clé

L'étude clinique n'en est qu'à la phase 2, mais la production va commencer, comme l'explique le docteur Lieven Janssens, le PDG de Kaneka Eurogentec: "Nous avons maintenant la plus grande capacité dans le monde je pense pour la fabrication de ce type de plasmique. La fabrication commerciale peut commencer dans les semaines qui viennent. Nous avons déjà recruté ces dernières années 150 personnes. On prévoit pour nos activités dans le domaine du vaccin covid d'embaucher encore 80 personnes dans l'année qui vient".

D'autres vaccins également en préparation

Et ce n'est pas le seul vaccin sur lequel travaille Eurogentec. La société est sur 5 fronts différents, tous pour contrer la Covid-19.

Il y a 3 ans, Eurogentec avait investi 40 millions dans une nouvelle unité de production. Et on parle déjà d'une nouvelle extension de bâtiments pour l'an prochain.