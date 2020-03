Coronavirus : la matière première pour fabriquer les gels hydroalcooliques vient à manquer

"Est-ce que vous auriez encore du gel pour les mains ?", c’est la demande qui exaspère les pharmaciens en ce moment. Ils sont en rupture de stock. Même pénurie sur Internet. Et chez les fabricants, la demande a véritablement explosé, au point de manquer de produits permettant de fabriquer ces solutions hydroalcooliques.

Chez Lubri-Asept, la production tourne à plein régime. La société familiale emploie 17 personnes et enregistre plus de demande que ce qu’elle peut produire : " C’est tout à fait la rupture de stock pour l’instant. Je suis en cours de production et toute cette production est déjà vendue. Logiquement, je pense pouvoir encore faire 2000 litres après ce qui est en cours de production pour l’instant mais ça ne suffira pas à livrer toutes les demandes hospitalières que j’ai à l’heure actuelle. En une semaine, j’ai vendu le volume de l’année passée. Ça explose ", affirme Christian Beaujean, administrateur délégué.

Tous les jours, de nombreuses demandes de commandes arrivent mais certaines matières premières, venant notamment de Chine, viennent à manquer : " On a certains ingrédients qui rentrent dans la formule et qui commencent à être difficiles à avoir. Si on n’a pas ce gélifiant, on ne sait pas fabriquer. On a des demandes du monde hospitalier, des maisons de repos, mais aussi des industries, des écoles, des piscines, et même des particuliers qui nous appellent pour en avoir chez eux ", détaille Laëtitia Beaujean, directrice commerciale.

Et même pour un seul flacon la réponse est claire : pas avant 15 jours.