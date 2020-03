Coronavirus: la clinique Saint-Joseph de Liège avance la date de son déménagement

La décision a été prise ce samedi en fin d’après-midi, dans le cadre du déclenchement des plans d'urgence dans tous les hôpitaux belges : le déménagement de la clinique Saint-Joseph, prévu d’abord à la mi-février, puis reporté au dernier samedi de mars, est avancé à vendredi. Le transfert de l’Espérance est à résent programmé pour débuter le lundi d’après, et la maternité Saint-Vincent le lendemain.

Comme les visites aux patients sont désormais interdites, et comme des reports de consultations et d'opérations sont organisés, il s'ensuit une baisse d'activités, qui permet donc d'accélérer l'ouverture du site du MontLégia. Il semble que ce nouveau calendrier, qui pose évidemment des soucis d'organisation, soit destiné à augmenter la capacité du groupe CHC jusqu'à une centaine de lits de soins intensifs, qui sont jugés nécessaires dans le cadre de la lutte contre le covid-19, et qui peuvent donc être opérationnels avant le pic de l'épidémie. Le matériel neuf qui a été acheté pour équiper le nouvel établissement peut immmédiatement entrer en service, et les appareils laissés dans les vieux locaux peuvent, le cas échéant, être mobilisés. Une communication plus officielle est attendue en soirée, ou dans le courant de la matinée de dimanche.