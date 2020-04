Coronavirus : l'aide sociale sous le régime de pouvoirs spéciaux

Voici l’histoire d’un réfugié politique irakien. Jusqu’ici, il a vécu en région flamande. Mais en janvier, il vient s’installer en cité ardente, et il demande à bénéficier d’un revenu d’insertion. Comme il ne parle pas le français, lorsqu’une assistante sociale le contacte, il passe le téléphone à une copine, à ses côtés, qui joue les traductrices. Lorsque l’assistante sociale vient visiter son domicile, elle repère "une personne" dans le lit. Sans la moindre vérification d’identité, elle en déduit que c’est la bonne amie du demandeur, qu’il ne vit pas seul, qu’il aurait dû s’inscrire comme cohabitant, qu’il ne l’a pas fait, et qu’il ne reçoit donc rien.

En période de confinement, le fonctionnement normal des CPAS est suspendu.

C’est un terrible malentendu. C’est à la fin mars, seulement, que la décision négative arrive. L’intéressé conteste. Et c’est seulement en début de semaine prochaine que son cas devrait être réexaminé. Mais entre-temps, pour cause d’épidémie, les instances habituelles ont été suspendues par arrêté du ministre wallon des pouvoirs locaux. Fini le comité spécial d’attribution, finies les réunions du conseil, ce sont les cinq membres du bureau permanent qui tranchent. Tous les dossiers en une matinée. Et encore, par vidéoconférence. Comment l’homme, qui dispose juste de google translate pour comprendre et se faire comprendre, va-t-il pouvoir plaider sa cause ? Il a saisi le tribunal du travail. Mais il a juste reçu un accusé de réception, pas de date pour une audience. Le gars vit depuis quatre mois sans ressources, et il est menacé d’expulsion de son logement, parce qu’il ne parvient plus à payer son loyer. Au-delà du bien-fondé ou non des mesures qui le frappent, son affaire pose des questions de principes sur l’accès à aide sociale.

En région bruxelloise également

Une ordonnance de la région bruxelloise a pris les mêmes dispositions. Mais les écologistes et les socialistes ont souhaité quelques correctifs, qui doivent être examinés ce jeudi. Parce qu’il apparaît clairement que sous ce régime proche des pouvoirs spéciaux, les usagers éprouvent d’énormes difficultés à faire valoir leurs droits.