Coronavirus et festivals: les Ardentes tentent de décaler, les Francos annulent

Les responsables de l’événement se donnent jusqu’au 15 mai pour prendre leur décision sachant que l’affiche avait été presque complètement dévoilée aux festivaliers, lesquels, selon Fabrice Lamproye, le programmateur musical du festival, sont demandeurs d’un tel événement "et c’est le seul moteur qui nous pousse à ce report. Ils souhaitent qu’on maintienne l’événement et ce sera le cas si et seulement si les conditions sanitaires le permettent", ajoute-t-il.

Les Francos misent sur 2021

La place royale et le parc seront bien vides cet été à Spa - © Gilles Charlier

Du côté de Spa, les organisateurs des Francofolies n'ont pas hésité longtemps: "on a fait deux ou trois coups de sonde mais on s'est vite rendu compte que reporter en septembre était quasi impossible", explique Marc Radelet, relations presse et artistes. "Dans une ville comme Spa, il faut compter avec d'autres manifestations possibles , les capacités hôtelières (quid du Grand Prix de F1 par exemple), septembre, c'est aussi , en théorie, un plus grand risque au niveau de la météo et puis surtout il faut que les artistes soient libres. Les concerts en salle ont été annulés et là aussi ils essayent de reprogrammer des dates à l'automne donc ce n'est pas évident ."

Pour les Francofolies comme pour les Ardentes, les organisateurs s'inscrivent dans des tournées d'artistes: "c'est très rare qu'on s'assure d'un artiste en exclusivité car cela suppose qu'on assume toutes les charges de camions, équipes , répétitions, c'est presque impayable", ajoute Marc Radelet.

Quant à l'édition 2021, si c'est possible elle ressemblera à celle qui était prévue en 2020 mais "il faut aussi tenir compte d'indisponibilités peut-être de certains et puis de nouvelles actualités musicales , il faudra faire des choix".

Beaucoup de questions sans réponse pour ces organisateurs . Rappelons que les Francofolies, c'est plus de 5 millions de budget . Quant aux Ardentes avec les investissements nécessaires pour aménager le site de Rocourt et faire passer la jauge quotidienne à terme de 25 000 à 60 000 festivaliers par jour, c'est un budget de près de 8,5 millions d'euros.