Coronavirus et confinement, difficile pour les grands-parents de ne plus voir leurs petits-enfants

Un calme dont elle n’a pas l’habitude. Plusieurs fois par semaine, ses 5 petits enfants lui rendent visite. Pour remédier à ce manque, Christine essaye de se convaincre qu’ils sont partis en vacances. Et pour prendre des nouvelles, elle multiplie les contacts mais à distance. "J’utilise principalement le téléphone. J’envoie quelques mails à la plus grande de mes petites filles qui a une tablette. Je reçois des vidéos et ça fait du bien".

Pour s’occuper et garder un contact avec ses petits enfants, Luc s’est trouvé un nouveau passe-temps. Plusieurs fois par jour, Luc s’installe derrière son ordinateur et envoie des énigmes à ses petits enfants, pour leur plus grand plaisir. "Si on n’en reçoit pas, on se demande ce qu’il se passe. Au début, on se racontait juste nos journées et puis maintenant, chaque jour, on a une énigme", se réjouit une de ses petites filles.