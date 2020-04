Coronavirus et approvisionnement en eau

Les deux fontainiers réparent une fuite à Waremme. - © RTBF

Malgré le confinement, ces équipes continuent les travaux de maintenance et de réparation tous les jours sur le terrain. Même si le travail a quelque peu été réorganisé et que les délais d'intervention sont parfois plus longs. Rafaël Hostiez, fontainier à la SWDE: "D'habitude, on est trois équipes à réparer les fuites sur le secteur de Villers. On en fait donc deux chacun. Six fuites par jour normalement. Ici, comme on a divisé les effectifs en deux pour ne pas se rencontrer, on est une seule équipe à travailler. Du coup, on ne fait que deux fuites, les prioritaires en premier".

Une surveillance constante

A la SWDE, 600 ouvriers se relaient pour assurer un service 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Cela va des fuites sur le réseau aux contrôles de la qualité de l'eau. Une eau du robinet garantie sans microbe ni virus et qui ne contient donc aucune trace du coronavirus. Benoît Moulin, porte-parole de la SWDE: "L'Organisation Mondiale de la Santé a fait des analyses un peu partout dans le monde, et nulle part, on n'a retrouvé, jusqu'à présent, de traces de Covid-19 dans l'eau de distribution".