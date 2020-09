Coronavirus en province de Liège: protégeons les personnes les plus vulnérables

Avec plus de 1.400 cas actuellement, Liège fait aujourd'hui partie des provinces belges les plus touchées par le coronavirus. Comme après chaque nouvelle communication du Conseil national de sécurité, la Gouverneur faisant fonction, Catherine Delcourt, a réuni la cellule de crise provinciale pour faire le point. Aucune nouvelle règle ou décision coercitive n'a été prise à l'issue de cette réunion. Tous les participants parmi lesquels les représentants des zones de secours, la police fédérale et des zones de police locale, de la Défense et de la Protection civile ainsi que des représentants des 84 bourgmestres de la province, se sont néanmoins mis d'accord sur l'importance de veiller au strict respect des mesures décrétées par le Gouvernement fédéral, dont bien évidemment les 6 règles d'or: règles d'hygiène, limitation des contacts rapprochés, distance de sécurité, attention au personnes vulnérables, activités en extérieur de préférence, respect des règles sur les rassemblements. La cellule provinciale insiste particulièrement sur l'hyper-protection dont les personnes de plus de 65 ans et les personnes malades doivent faire l'objet. Une campagne de sensibilisation à l'attention des personnes les plus vulnérables sera prochainement lancée.