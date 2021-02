Coronavirus en Belgique : vers une réouverture des campings et parcs de vacances le 8 février ?

Les campings et les centres de vacances vont-ils pouvoir rouvrir dans quelques jours ? Le Conseil d’Etat vient de donner raison à Recread, association fédérale qui en représente les exploitants. Elle avait introduit un recours afin d’obtenir les mêmes conditions que pour les hôtels, bed & breakfast et maisons et appartements de vacances non collectifs à la Côte, qui eux ont pu rester ouverts.

La Conseil d’Etat "constate qu’à première vue, la ministre ne donne pas de justification adéquate" pour cette discrimination.

Les gestionnaires de campings et de centre de vacances n’attendent plus qu’un arrêté ministériel pour se libérer de leurs chaînes. Pour rappel, ils sont contraints de rester fermés depuis le 3 novembre.

"C'est injuste"

Une situation que Mireille Verhoef du domaine de vacances Long pré à Stavelot, ne comprend pas : "On est un parc de vacances avec 167 meublés. Chez nous, les gens ont leur propre logement avec leur propre cuisine et leur propre entrée. Tandis que dans un hôtel, les gens se côtoient beaucoup plus, dans les corridors, dans les halls d’entrées, etc. C’est deux poids deux mesures, je veux dire. C’est injuste par rapport aux centres de vacances."

Pour l’instant, on est obligés de refuser les demandes puisqu’on ne sait pas où on en est… Pourra-t-on rouvrir ou pas ?

Bien que l’incertitude plane toujours, elle se tient prête à reprendre les activités. Les demandes affluent d’ailleurs quotidiennement : "On a eu des demandes pour les vacances de carnaval. On en a toujours les jours quatre ou cinq. Les gens veulent sortir de chez eux, ce qui est compréhensible. Ce sont beaucoup de Belges qui demandent pour venir passer quelques jours dans les Ardennes pour changer d’air. Pour l’instant, on est obligés de refuser puisqu’on ne sait pas où on en est… Pourra-t-on rouvrir ou pas ? ", s’interroge-t-elle avec une pointe de frustration.

Une réouverture après 3 mois d'arrêt ?

Dans son arrêt, le Conseil d’Etat ordonne la suspension de la mesure le 8 février prochain. Les membres de Recread espèrent donc pouvoir rouvrir leurs établissements à cette date, si le comité de concertation de vendredi n’impose pas de nouvelles mesures. La ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden ne souhaite de son côté pas commenter l’arrêt. "Nous allons l’étudier pour décider ce qu’il faut en faire", indique sa porte-parole.

Recread et la fédération des campings de Wallonie viennent d'adresser un courrier au ministre David Clarinval des PME demandant la réouverture du secteur.