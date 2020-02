Coronavirus en Allemagne: la Communauté germanophone en alerte

L'épidémie de coronavirus s'étend dans le monde: les Pays-Bas, la Lituanie, le Bélarus, la Nouvelle-Zélande et le Nigeria annoncent leurs premiers cas de contagion.

Chez nous, pas de panique, mais les autorités de la Communauté germanophone sont très attentives aux cas de coronavirus qui se multiplient de l'autre côté de la frontière allemande. Plusieurs personnes ont été infectées par un malade ayant participé à une fête de carnaval à une cinquantaine de kilomètres de la frontière, près d'Erkelenz, dans le district d'Heinsberg, où désormais plusieurs centaines de personnes sont confinées.

Les cliniques sur le qui-vive

En Communauté germanophone, on compte énormément de travailleurs frontaliers. Les cliniques de Saint-Vith et d'Eupen sont donc en alerte. Dr Frédéric Marenne, médecin chef de l'hôpital Saint-Nicolas d'Eupen: "Le dépistage commence par une bonne anamnèse et un bon interrogatoire du patient suspect avec un syndrome grippal. Jusqu'à présent, les suspects étaient des patients avec des syndromes grippaux qui venaient des régions où il y avait eu des cas détectés. Maintenant, si jamais on a un patient qui revient d'Erkelenz ou de la région d'Erkelenz, on va effectivement le mettre en chambre de confinement jusqu'à preuve du contraire et avant d'avoir été dépisté ou non pour le coronavirus. Les patients passent par les urgences où on a mis en place une procédure pour savoir quoi faire avec une personne qui pourrait avoir des symptômes suggérant un coronavirus, tout en ne cédant pas à la panique, malgré tout".

La Ville de Liège a aussi décidé d'agir

Il a notamment été décidé d'acquérir le matériel nécessaire à la protection des agents en contact avec le public. Quant aux voyages scolaires en Italie, ils sont désormais fortement déconseillés par les autorités communales.

Des affiches seront aussi apposées dans les lieux en contact avec la population. Elles renvoient vers le site info-coronavirus.be.