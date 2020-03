Coronavirus - Des conteneurs de prise en charge fournis par la Ville de Liège aux hôpitaux

La Ville de Liège a décidé d'apporter son aide logistique aux directions des trois hôpitaux liégeois (CHR, CHC et CHU) en fournissant d'ici la fin de la semaine une infrastructure extérieure composée de conteneurs. Cela permettra aux équipes médicales d'organiser de façon encore plus optimale l'accueil des patients porteurs des symptômes du COVID-19, a annoncé mercredi le cabinet du bourgmestre Willy Demeyer au terme d'une réunion entre la direction de la sécurité civile de la Ville et les directions hospitalières.

La Ville de Liège a décidé d'agir de façon proactive afin de faciliter l'organisation du travail du personnel hospitalier dans sa lutte contre la propagation du COVID-19 et plus particulièrement dans la prise en charge d'individus présentant des risques d'infection au nouveau coronavirus.

Les directions hospitalières organiseront elles-mêmes, en fonction des demandes faites à la Ville, le dispositif médical qui prendra en charge ces personnes afin d'effectuer ce dépistage en dehors désormais des infrastructures hospitalières, afin de réduire au maximum les contacts entre le public sain et celui à risque.

Une démarche similaire a été initiée avec le Glamo, asbl qui regroupe toutes les associations de médecins généralistes liégeois afin de l'aider à obtenir le matériel nécessaire à la protection journalière des médecins liégeois (masque, gel hydroalcoolique,...).